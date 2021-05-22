Глава Apple дал показания по иску Epic Games

Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук дал показания в суде Окленда (штат Калифорния) по антимонопольному делу компании Epic Games, сообщает Associated Press.

Судебный процесс начался после жалобы компании Epic Games на магазин приложений App Store, который не только забирает от 15 до 30% комиссии за покупки через свою платформу, но и блокирует любую возможность транзакций внутри приложений. В результате чего средства минуют интерфейс магазина.

Представитель компании Epic Games Гэри Борнштейн напомнил о договоренностях Apple с китайскими властями, которая может негативно влиять на уровень приватности пользователей. Кук аргументировал политику компании тем, что пользователи "покупая Iphone, приобретают полноценную экосистему" и защита личной информации клиентов является их главным приоритетом.

Окружной судья США Ивонн Гонсалес Роджерс спросила, почему разработчики игр должны субсидировать Apple. Кук ответил судье, что платформа в обмен на это предоставляет доступ к очень широкой аудитории потребителей и в этом заключается "справедливый баланс". Также он заявил, что не все разработчики недовольны условиями размещения игры на App Store.

Epic Games в августе 2020 года подала иски против Apple и Alphabet, обвинив компании в нарушении антимонопольного законодательства. Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов в связи с тем, что Epic предложила пользователям осуществлять покупки внутри игры напрямую, что снизит их стоимость.