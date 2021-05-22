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Глава Apple дал показания по иску Epic Games

Глава Apple дал показания по иску Epic Games
Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук дал показания в суде Окленда (штат Калифорния) по антимонопольному делу компании Epic Games, сообщает Associated Press.

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Судебный процесс начался после жалобы компании Epic Games на магазин приложений App Store, который не только забирает от 15 до 30% комиссии за покупки через свою платформу, но и блокирует любую возможность транзакций внутри приложений. В результате чего средства минуют интерфейс магазина.

Представитель компании Epic Games Гэри Борнштейн напомнил о договоренностях Apple с китайскими властями, которая может негативно влиять на уровень приватности пользователей. Кук аргументировал политику компании тем, что пользователи "покупая Iphone, приобретают полноценную экосистему" и защита личной информации клиентов является их главным приоритетом.

Окружной судья США Ивонн Гонсалес Роджерс спросила, почему разработчики игр должны субсидировать Apple. Кук ответил судье, что платформа в обмен на это предоставляет доступ к очень широкой аудитории потребителей и в этом заключается "справедливый баланс". Также он заявил, что не все разработчики недовольны условиями размещения игры на App Store.

Epic Games в августе 2020 года подала иски против Apple и Alphabet, обвинив компании в нарушении антимонопольного законодательства. Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов в связи с тем, что Epic предложила пользователям осуществлять покупки внутри игры напрямую, что снизит их стоимость.

Apple Epic Games Тим Кук

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