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Разработчик игры Fortnite пожаловался на Apple британскому регулятору

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Разработчик видеоигр Epic Games, сообщил, что пожаловался в Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA), обвинив американскую Apple в нарушении британского закона о защите конкуренции 1998 года.

"Apple лишает британских потребителей права выбирать, как и где они скачивают приложения, а также огранивает разработчиков одной площадкой, которая позволяет Apple взимать любую комиссию, какую она захочет", - заявил через пресс-службу основатель и CEO Epic Games Тим Суини.

Подав жалобу в CMA, Epic Games решил поддержать расследование регулятора в отношении американской компании.

СМА в марте начало расследование с целью установить, имеет ли Apple доминирующее положение при размещении мобильных приложений на устройствах Apple в Великобритании. Регулятор проверяет, навязывает ли американская компания несправедливые и антиконкурентные условия разработчикам, использующим магазин приложений App Store, и приводит ли доминирующее положение Apple к ограничению выбора покупателей и более высоким ценам.

Все приложения в App Store должны быть одобрены Apple, а разработчикам приходится соглашаться на некоторые условия, включая эксклюзивное размещение приложений в магазине компании, отмечает MarketWatch. Помимо этого, Apple взимает с разработчиков комиссию до 30% на все покупки через App Store.

В августе 2020 года Apple удалила из своего магазина приложений игру Epic Games Fortnite, поскольку разработчик предложил пользователям скидку в случае оплаты в обход App Store. Epic Games в ответ подал иск против Apple, а также против Alphabet Inc., обвинив владельца Google в аналогичных практиках на устройствах Android.

Великобритания США App Store Apple Fortnite Epic Games

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