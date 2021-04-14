США предложили провести встречу Путина и Байдена в европейской стране

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - США предложили провести встречу президентов Владимира Путина и Джо Байдена в одной из европейских стран, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Действительно, несмотря на обилие вопросов, по которым наблюдается абсолютное разногласие, все-таки говорили о том, что нужно пытаться друг с другом общаться и разговаривать, но здесь очень важно, чтобы слова совпадали с делом", - сказал он журналистам, комментируя состоявшийся во вторник телефонный разговор лидеров России и США.

"И безусловно, дальнейшая проработка этих новых предложений, инициатив, таких как встреча двусторонняя в одной из европейских стран, возможна только с учетом анализа реальной ситуации, реальных дальнейших шагов", - добавил он.

При этом Песков заметил, что "пока говорить о месте или времени преждевременно, это все еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам".