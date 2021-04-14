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Кремль не будет спешить с ответом на предложение Байдена о саммите

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российская сторона не будет спешить с ответом на предложение президента США Джо Байдена провести российско-американский саммит, заявил "Первому каналу" пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его спросили, есть ли понимание, когда Москва ответит на это предложение Вашингтона.

При этом "очень важно, чтобы подобные инициативы и слова о необходимости диалога коррелировались с реальными делами", подчеркнул он.

Если после этого предложения США введут новые санкции против России, "тогда в меньшей степени слова будут коррелироваться с делом", ответил Песков на соответствующий вопрос.

По его словам, предложение Байдена о встрече с Путиным в третьей стране было новым и Москва его будет тщательно прорабатывать. Сначала в Кремле изучат эту инициативу, и только затем "будет формулироваться решение и начнется предметная проработка по линии дипломатических ведомств".

На вопрос, связан ли этот диалог с обострением украинского вопроса, представитель Кремля ответил: "Эта тема затрагивалась, и президент, как всегда, дал разъяснения того, что происходит".

13 апреля в телефонном разговоре Байден предложил Путину встретиться в ближайшие месяцы в третьей стране.

США Джо Байден Владимир Путин Дмитрий Песков

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