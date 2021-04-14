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Песков не ответил, будет ли РФ перед встречей Путина и Байдена требовать извинений

Песков не ответил, будет ли РФ перед встречей Путина и Байдена требовать извинений
Президент США Джо Байден
Фото: Tom Brenner/Getty Images

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле оставили без комментариев вопрос о том, будет ли российская сторона при подготовке встречи президентов РФ и США требовать извинений за высказывание Джозефа Байдена.

"Я оставлю без комментариев этот вопрос", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

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Так он ответил на вопрос, будет ли Кремль при подготовке встречи двух президентов ставить вопрос о том, чтобы Байден извинился за предыдущее высказывание в адрес президента РФ Владимира Путина.

Накануне в ходе телефонного разговора двух президентов Байден предложил Путину в ближайшей перспективе провести двусторонний саммит.

Песков добавил, что пока рано говорить о конкретных сроках и месте проведения возможной встречи Путина и Байдена, поскольку это новое предложение американской стороны, и оно будет изучаться.

Пресс-секретарь напомнил, что лидеры условились, что тема подготовки такой встречи будет изучаться по дипломатическим каналам. Он добавил, что после этого можно будет говорить о какой-то конкретике.

Говоря о вопросах, которые могли бы затрагиваться на таком саммите, Песков отметил, что это "безусловно, двусторонние отношения". "Важны двусторонние отношения в тех аспектах, которые представляют взаимный интерес и в обсуждении которых стороны заинтересованы", - сказал он.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что стороны пока не планируют перечень тем для обсуждения, поскольку никакой подготовки к этой встречи пока нет. "Поэтому так ставить вопросы пока преждевременно", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Владимир Путин Джо Байден

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