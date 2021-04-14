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Дипломаты подтвердили вызов российского посла в МИД Швеции

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В российском посольстве в Стокгольме подтвердили, что руководителя дипмиссии Виктора Татаринцева вызвали в МИД Швеции.

"По сути беседы со шведской стороной комментариев предоставить не можем", - сказали "Интерфаксу" в посольстве.

Ранее 14 апреля министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что российского посла вызвали в министерство после кибератак на спортивную федерацию страны.

Днем ранее шведская прокуратура опубликовала доклад о причастности России к хакерским атакам на Шведскую спортивную конфедерацию, которые совершались с декабря 2017 года по май 2018 года. Прокуратура считает эти атаки "частью российской кампании, направленной против национальных и международных антидопинговых организаций", таких как ВАДА, USADA и ФИФА.

Расследование атак шведская сторона прекратит в связи с отсутствием предпосылок для возбуждения уголовного дела за рубежом или экстрадиции подозреваемых в Швецию.

Швеция МИД Стокгольм Анн Линде Виктор Татаринцев WADA FIFA USADA

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