В ВАДА заявили, что не подвергались хакерским атакам с 2016 года

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Последняя атака хакеров на Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный олимпийский комитет (МОК) произошла в 2016 году, после этого организации усилили защиту, сообщает ВАДА.

"Нет свидетельств попыток взлома систем ВАДА с 2016 года", - сказал "Интерфаксу" главный менеджер агентства по медиа-отношениям Джеймс Фиджеральд в четверг.

Он сообщил, что в 2016 году во время Олимпиады в Рио хакеры атаковали почтовые ящики сотрудников ВАДА и МОК, что привело к компрометированию паролей спортсменов от системы АДАМС (система, в которую спортсмены вносят данные о своем местонахождении для доступа сотрудников допинг-контроля).

После этого ВАДА серьезно усилила защиту своих систем, и новых попыток взлома не было.

Минюст США ранее в четверг обвинил российских хакеров, связанных с ГРУ, в организации атак на спортивные организации, в том числе, на МОК, ВАД, CAS. Сайт Спортивного арбитражного суда (CAS) был атакован анонимными хакерами во время летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году, но сработала защита, заявил "Интерфаксу" генеральный секретарь суда Мэтью Риб.