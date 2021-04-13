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Швеция обвинила Россию в кибератаке на Шведскую конфедерацию спорта

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Власти Швеции считают, что российские разведслужбы провели кибератаку на компьютеры Шведской конфедерации спорта, однако дальнейшее расследование проводиться не будет, сообщила шведская прокуратура у себя на сайте.

"Расследование показывает, что российская военная разведка (...) спланировала и серьезно нарушила конфиденциальность данных Шведской конфедерации спорта", - заявил прокурор Матс Юнгквист.

Прокуратура утверждает, что российская разведка в период с декабря 2017 года по май 2018 года получила личную информацию шведских атлетов, включая медицинские карты.

"Мы можем утверждать, что нарушения были частью российской кампании против национальных и международных антидопинговых организаций, таких как Всемирное антидопинговое агентство и Американское антидопинговое агентство. Кампания также была направлена против Международной федерации футбола", - отметил Юнгквист.

В шведской прокуратуре пришли к мнению, что "необходимые предпосылки для возбуждения судебного разбирательства за рубежом или экстрадиции в Швецию отсутствуют".

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