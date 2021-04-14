Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:07Заразились
на 13.04В России 4 657 883+8 173В мире 136 663 253+616 629

Посла РФ в Швеции вызвали в МИД на фоне обвинений в кибератаках на федерацию спорта

Посла РФ в Швеции вызвали в МИД на фоне обвинений в кибератаках на федерацию спорта
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Посол России был вызван в МИД Швеции из-за приписываемых России кибератак на спортивную федерацию страны, сообщила глава МИД Швеции Анн Линде.

В миреШвеция обвинила Россию в кибератаке на Шведскую конфедерацию спортаЧитать подробнее

"Недопустимые серьезные нарушения тайны данных в отношении шведской спортивной конфедерации. Российский посол был вызван в МИД для дачи объяснений", - написала Линде в своем твиттере.

Она также опубликовала ссылку на доклад прокуратуры Швеции, согласно которому в период с декабря 2017 года по май 2018 года Шведская спортивная конфедерация была объектом неоднократных кибератак.

Как заявляют в Швеции, к взломам причастна Россия.

"Мы можем заявить, что эти нарушения были частью российской кампании, направленной против национальных и международных антидопинговых организаций, таких как WADA и USADA. Кампания также была направлена против FIFA", - говорится в заявлении государственного прокурора Швеции.

В докладе прокуратуры отмечается, что расследование будет прекращено в связи с отсутствием необходимых предпосылок для возбуждения уголовного дела за рубежом или экстрадиции в Швецию.

МИД Швеции Анн Линде

Новости

Сенат утвердил Уэнди Шерман первым замгоссекретаря США

Сенат утвердил Уэнди Шерман первым замгоссекретаря США

Талибы отказались от участия в конференциях до вывода иностранных войск из Афганистана

Экологи обеспокоены планами Японии слить в океан воду с "Фукусимы-1"

Экологи обеспокоены планами Японии слить в океан воду с "Фукусимы-1"

Белый дом уточнил, что саммит РФ-США не повлияет на решение о санкциях

Путин поддержал инициативу Ниинистё о саммите в 2025 году ради "духа Хельсинки"

Пандемия коронавируса

Турция ввела частичный локдаун на две недели из-за COVID-19

Турция ввела частичный локдаун на две недели из-за COVID-19

WP узнала о планах Байдена вывести войска из Афганистана до 11 сентября

Байден провел телефонный разговор с Путиным

Байден провел телефонный разговор с Путиным
Пандемия коронавируса

Глава Минздрава Австрии попросился в отставку

Минобороны заявило о планах НАТО сосредоточить 40 тыс. военных у границ России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');