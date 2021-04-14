Посла РФ в Швеции вызвали в МИД на фоне обвинений в кибератаках на федерацию спорта

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Посол России был вызван в МИД Швеции из-за приписываемых России кибератак на спортивную федерацию страны, сообщила глава МИД Швеции Анн Линде.

"Недопустимые серьезные нарушения тайны данных в отношении шведской спортивной конфедерации. Российский посол был вызван в МИД для дачи объяснений", - написала Линде в своем твиттере.

Она также опубликовала ссылку на доклад прокуратуры Швеции, согласно которому в период с декабря 2017 года по май 2018 года Шведская спортивная конфедерация была объектом неоднократных кибератак.

Как заявляют в Швеции, к взломам причастна Россия.

"Мы можем заявить, что эти нарушения были частью российской кампании, направленной против национальных и международных антидопинговых организаций, таких как WADA и USADA. Кампания также была направлена против FIFA", - говорится в заявлении государственного прокурора Швеции.

В докладе прокуратуры отмечается, что расследование будет прекращено в связи с отсутствием необходимых предпосылок для возбуждения уголовного дела за рубежом или экстрадиции в Швецию.