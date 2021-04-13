В Черное море направились 15 военных кораблей РФ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Пятнадцать кораблей Каспийской флотилии (КФл) РФ направляются из Каспийского в Черное море на учения, сообщил Южный военный округ (ЮВО) во вторник.

"В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей КФл, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море", - говорится в сообщении округа.

"На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов", - сообщили в ЮВО.

Там также добавили, что отряд кораблей продолжает переход в Черное море после остановки на рейде в Ростове-на-Дону.

Военные заявили, что в рамках проводимой в ВС РФ контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в морских учениях.

В сообщении ЮВО говорится, что по приказу командующего войсками округа Александра Дворникова "для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии".

Ранее в апреле в МИД РФ заявили о наращивании активности НАТО на территории Украины и в Черном море.

9 апреля в посольстве России в Анкаре "Интерфаксу" сообщали, что США планируют направить военные корабли в Черное море.

"США как участник конвенции Монтре выполнила процедуры, предусмотренные Конвенцией для прохода в Черное море. Турция в соответствии с Конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении", - заявили агентству в российской дипмиссии.

8 апреля представитель Пентагона заявил CNN, что Вашингтон рассматривает возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море на фоне усилившегося присутствия российских войск на границе с Украиной.