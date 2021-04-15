Второй эсминец ВМС США вышел в направлении Черного моря

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Второй эсминец ВМС США - Roosevelt ("Рузвельт"), который должен зайти в Черное море, вышел из базы Суда-Бэй на греческом острове Крит и движется в направлении Черноморских проливов, следует из данных международной системы позиционирования судов (AIS).

В среду к проливу Дарданеллы после пополнения топливом и припасами на Крите уже направился ракетный эсминец ВМС США Donald Cook ("Дональд Кук"). Оба эсминца могут войти в Черное море уже в четверг.

Каждый из этих кораблей может нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км. Они оснащены системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"). Боевые возможности эсминцев позволяют им вести скоротечный трехмерный бой с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны.

Как сообщал МИД Турции, корабли должны войти в Черное море 14-15 апреля и пробудут там до 4-5 мая.