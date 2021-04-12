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Лавров заявил, что США не объясняют присутствие своих кораблей в Черном море

Лавров заявил, что США не объясняют присутствие своих кораблей в Черном море
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Фото: Russian Foreign Ministry / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Вопрос о том, что американские корабли делают в Черном море, остается без ответа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается военной активности Соединенных Штатов, включая поход их кораблей в Черное море - это происходит регулярно, сейчас это делается особенно напористо, сопровождается агрессивной риторикой", - сказал Лавров на пресс-конференции в Каире в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Задаются вопросы, что делает Российская Федерация на границе с Украиной - ответ очень простой, мы там живем, это наша страна. А вот что делают Соединенные Штаты в виде своих кораблей, военнослужащих, которые постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории, этот вопрос пока остается без ответа", - добавил он.

Министр подчеркнул, что страны, которые поощряли антироссийские настроения руководства Украины в 2014 году, "не извлекли уроки" из событий тех лет.

Ранее канал NTV со ссылкой на МИД Турции сообщил, что США уведомили турецкие власти об отправке двух боевых кораблей в Черное море. Они, как ожидается, пробудут в Черном море до 4 мая. В Пентагоне назвали этот поход обычной операцией.

МИД РФ Сергей Лавров

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