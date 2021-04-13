Производство "Спутника V" вскоре начнется в Сербии и Иране

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Производство вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V" начнется в ближайшее время в Сербии и Иране, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев журналистам на брифинге во вторник.

Он добавил, что вакцина уже "по сути, производится в Белоруссии, Казахстане".

Ранее Дмитриев сообщил, что производство началось также в Индии, которая 13 апреля одобрила использование российского препарата. Там у РФПИ есть договоренность с более чем пятью крупными производителями. По его словам, РФПИ обеспечивает и гарантирует контроль качества вакцины на всех производственных площадках.

Дмитриев напомнил, что соглашение о производстве вакцины заключено с 20 производителями в 10 странах мира.

В настоящее время применение вакцины "Спутник V" разработки центра им. Гамалеми одобрено в 60 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах, Маврикии, Вьетнаме, Антигуа и Барбуде, Мали, Панаме и Индии.