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Индия зарегистрировала "Спутник V"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о регистрации в Индии разработанной в РФ вакцины "Спутник V".

"Индия, вторая по численности населения страна в мире, стала 60-м государством, зарегистрировавшим "Спутник V" после положительных результатов проведенных в этой стране клинических испытаний", - сказано в твиттере РФПИ.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью "России 24" сообщил, что уже есть договоренность с более чем пятью индийскими компаниями о производстве российской вакцины. В ближайшие несколько дней он обещал объявить о еще одной новой договоренности.

"Индия будет одним из главных производителей вакцины за рубежом. Мы провели переговоры более чем со 111 ведущими производителями в мире. Выбрали тех, в том числе в Индии, кто сможет производить вакцину качественно, в большом объеме. Важно, чтобы вакцина производилась и для индийского, и для внешнего рынка", - отметил Дмитриев.

В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Венгрии, Словакии других странах.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 12 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Индия Коронавирус Спутник V

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