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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:48Заразились
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В Швейцарии и Бельгии решили смягчить антиковидные ограничения

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Власти Швейцарии в среду объявили о решении смягчить ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщают швейцарские СМИ.

С понедельника, 19 апреля, в стране вновь разрешат организовывать общественные мероприятия, в частности, спортивные и культурные мероприятия в помещениях. Ресторанам со следующей недели разрешат открыть веранды.

"Эпидемиологическая ситуация остается неустойчивой, в последние недели она даже ухудшилась. Но, несмотря на эту ситуацию, Федеральный совет считает, что условия позволяют перейти к умеренному облегчению ограничений", - говорится в заявлении правительства.

В среднем в Швейцарии выявляют около 2 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки. Накануне сообщалось о 2,2 тыс. новых случаев COVID-19.

За время пандемии в Швейцарии зафиксировали 625 тыс. случаев заболевания коронавирусом, около 10,4 тыс. человек скончались впоследствии заражения COVID-19.

Бельгия

Постепенно смягчать ограничения по коронавирусу намерены и в Бельгии. Правительство страны избрало для дальнейшего управления антикоронавирусным режимом "осторожный и реалистичный подход, основанный на доверии", заявил в среду бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо.

"Мы ясно не находимся в ситуации экспоненциального роста (заражаемости), как этого опасались некоторые. Мы явно не в такой ситуации. И, может быть, на сегодняшний день мы прошли пик, хотя это и нуждается в подтверждении", - сказал глава правительства Бельгии на пресс-конференции после заседания комитета по согласованию, в который входят руководители региональных и федеральной властей.

Вместе с тем он признал, что "вирус еще широко присутствует и распространяется среди населения". "Образ пандемии изменился. Мы теперь боремся не с тем вирусом, что год назад. Это гораздо более зловредный вирус и его варианты, гораздо более заразный и агрессивный", - добавил Де Кроо.

В то же время комитет по согласованию по итогам сложной дискуссии решил, что, благодаря усилиям по контролю над ситуацией с инфекцией и рассчитывая на ответственное поведение населения, определенные шаги по ослаблению антиковидного режима могут быть сделаны.

Главный компромисс, которого в спорах достигли руководители федеральной и региональных властей, касается сектора общественного питания, оказавшегося в результате закрытия из-за пандемии в критическом положении. Рестораны и кафе смогут, начиная с 8 мая, обслуживать клиентов на открытых террасах. Полное возобновление работы сектора прогнозируется на июнь.

С 26 апреля полностью восстановят работу все магазины, перейдя на обычное обслуживание покупателей вместо посещения по записи.

С 19 апреля возобновятся очные занятия в начальной школе и младших классах средней при постепенном возвращении к посещению школы учащимися старших классов и вузовских аудиторий - студентами.

Также с 19 апреля будет снят запрет на необязательные поездки, но процедуры тестирования, карантина и локализации пассажиров сохраняются. При этом настоятельно не рекомендуются путешествия в "красные зоны".

Контактные услуги немедицинского характера (парикмахерские, татуировочные, массажные салоны и т.д.) смогут возобновить работу с 26 апреля.

Культурные, спортивные и другие массовые мероприятия пройдут через "пилотные эксперименты" для проведения оценки их эпидемиологической безопасности.

Несколько расширяется круг социального общения. На открытом воздухе с 26 апреля можно собираться компаниями до десяти человек вместо четырех в настоящее время.

С 8 мая отменяется комендантский час, однако в вечеринках смогут принимать участие не более трех человек.

Хроника коронавируса. Апрель.

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