Байден решил вывести войска из Афганистана вопреки позиции Пентагона

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Высокопоставленные американские военные выступали за сохранение небольшого контингента США в Афганистане - в основном сил спецназа и военных советников, сообщает Politico со ссылкой на бывших и нынешних чиновников США.

Военные призывали оставить в стране несколько тысяч военных, обосновывая свою позицию необходимостью сдерживать "Талибан" (запрещен в РФ) и предотвратить превращение Афганистана в пристанище террористов.

Среди тех, кто выступал за сохранение американского присутствия в Афганистане, издание называет председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, командующих Силами США в Афганистане, Центральное командование и Командование специальных операций.

В среду Байден официально объявил о решении вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года. По его словам, США добились выполнения всех своих задач в Афганистане. В координации с США вывод войск из страны начнут страны НАТО.

Прежняя американская администрация собиралась завершить вывод войск из Афганистана еще раньше - к 1 мая 2021 года.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.