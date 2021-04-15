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Конференцию католических епископов Белоруссии возглавил епископ Витебский

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Конференцию католических епископов Белоруссии (ККББ) возглавил Олег Буткевич, Витебский епископ, сообщил портал римско-католической церкви в Белоруссии Catholic.by. Должность была вакантна с начала января после отставки архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича.

Нового председателя Конференции избрали на пленарном заседании ККББ, приуроченном к 30-летию восстановления структур Католической церкви в республике. В заседании принял участие Кондрусевич и апостольский нунций архиепископ Анте Йозич.

Заместителем Буткевича в ККББ избран епископ Гродненский Александр Кашкевич, генеральным секретарем организации стал вспомогательный епископ Гродненской диоцезии Иосиф Станевский.

Олегу Буткевичу 49 лет. С ноября 2013 года он занимает должность епископа Витебского, а с 2015-го был вице-председателем Конференции католических епископов Белоруссии. Буткевич как руководитель Витебской епархии одним из первых священнослужителей в стране выступил с предложением в связи с пандемией коронавируса освободить от праздничных и воскресных богослужений тех, кто боится заразиться COVID-19, а также имеющих симптомы ОРВИ. Также он выступал в СМИ с заявлениями о важности гражданской позиции священников и защите своих прихожан, однако призывал в то же время "не превращать костел в политическую партию".

В августе Кондрусевич критиковал применение насилия к протестующим в Белоруссии, а также высказывался о прошедших 9 августа президентских выборах. В сентябре, после выезда в Польшу, епископу закрыли въезд в Белоруссию. Вернуться в страну ему удалось только в декабре.

Белоруссия ККББ Олег Буткевич Тадеуш Кондрусевич

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