Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:47Заразились
на 03.01В России 3 236 787+24 150В мире 84 588 500+624 728

Папа римский принял отставку лидера белорусских католиков

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск принял отставку лидера белорусских католиков, архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича.

"Святейший Отец принял отставку Тадеуша Кондрусевича, архиепископа Минско-Могилевского (Беларусь)" - говорится в сообщении службы печати Святого престола в воскресенье.

Одновременно понтифик назначил апостольским администратором в Белоруссии епископа Пинской епархии Казимира Великосельца.

Как сообщалось, в сентябре ушедшего года Кондрусевичу отказали во въезде в республику из Польши без объяснения причин. Митрополит является гражданином Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя эту ситуацию, заявил, что Кондрусевич "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну".

В миреЛукашенко пустил в Белоруссию Кондрусевича по просьбе папыЧитать подробнее

На официальном сайте РКЦ в Белоруссии были размещены выдержки из интервью Кондрусевича польскому католическому телеканалу TV Trwam, в котором глава белорусских католиков заявил, что президентские выборы в стране 9 августа прошли "нечестно".

Госсекретарь США Майк Помпео несколько раз призывал власти Белоруссии разрешить Кондрусевичу вернуться в страну. На его возвращении настаивал и Ватикан.

Кондрусевич вернулся в Белоруссию 24 декабря. За два дня до этого, 22 декабря министр иностранных дел республики Владимир Макей заявил, что Лукашенко поручил найти решение ситуации с главой Римско-католической церкви в Белоруссии.

В тот же день посольство Ватикана получило информацию об отсутствии препятствий для возвращения в Белоруссию.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Белоруссия Тадеуш Кондрусевич папа римский Ватикан

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Египте разрешили применять вакцину компании Sinopharm от COVID-19

В Египте разрешили применять вакцину компании Sinopharm от COVID-19
Пандемия коронавируса

В мире выявили уже более 84,5 млн заболевших COVID-19

В мире выявили уже более 84,5 млн заболевших COVID-19

В Хэйхэ прекратили движение общественного транспорта из-за COVID-19

Американский телеведущий Ларри Кинг заболел COVID-19

Американский телеведущий Ларри Кинг заболел COVID-19

Что произошло за день: суббота, 2 января

Освобождены попавшие в плен в Ливии трое россиян и один украинец

Освобождены попавшие в плен в Ливии трое россиян и один украинец

На Украине подали заявку на регистрацию российской COVID-вакцины

Пандемия коронавируса

В Финляндии зафиксирована первая побочная реакция на COVID-вакцину

Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось к 84 млн

Пандемия коронавируса

На Украине выявили вдвое меньше новых случаев COVID, чем 31 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');