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Белорусских католиков возглавил Юзеф Станевский

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Римско-католическую церковь в Белоруссии возглавил Юзеф Станевский, прежде занимавший должность вспомогательного епископа Гродненской епархии. Папа Франциск назначил его архиепископом Минско-Могилевским, сообщила пресс-служба Ватикана.

Станевскому 52 года. Он родился в Гродненской области, в 1995 году принял сан, с 2005 года был ректором Высшей духовной семинарии в Гродно, а с ноября 2013 года - вспомогательным епископом Гродненской епархии. Епископское посвящение он получил 1 февраля 2014 года.

С начала июня 2015 года Станевский был генеральным секретарем Конференции католических епископов Белоруссии.

В январе 2021 года Франциск принял отставку лидера белорусских католиков, архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича, которому к тому времени исполнилось 75 лет. С того дня и до назначения Станевского апостольским администратором в Белоруссии был епископ Пинский Казимир Великоселец.

Белоруссия Ватикан папа Франциск Юзев Станевский Тадеуш Кондрусевич

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