В МИД Франции не сочли серьезной перспективу вступления Украины в ЕС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что не стоит воспринимать предстоящий в пятницу визит в Париж украинского президента Владимира Зеленского как сигнал о перспективе вступления Украины в ЕС.

"Можно иметь хорошие отношения с Украиной, можно поддерживать Украину. И мы, в частности, это делаем в нынешней сложной ситуации с Россией. Но это не означает вступления. Я не думаю, что это серьезная перспектива", - сказал Бон в четверг в интервью французскому "Еврейскому радио" (Radio J).

Как ранее сообщала пресс-служба Елисейского дворца, Зеленский совершит визит во Францию и 16 апреля встретится с президентом Эммануэлем Макроном в ходе рабочего обеда.