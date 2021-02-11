Европарламент раскритиковал Киев за медленные реформы и коррупцию

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Европейский парламент (ЕП), который накануне рассмотрел выполнение Украиной условий заключенного несколько лет назад соглашения об ассоциации, подверг Киев критике, но, тем не менее, утвердил итоговую резолюцию об исполнении соглашения.

Результаты голосования были оглашены в четверг, так как большинство депутатов на фоне коронавирусных ограничений голосовали дистанционно. Докладчиком по Украине выступил депутат от группы Европейской народной партии Михаэль Галлер (Германия). Резолюцию поддержали три четверти депутатов Европарламента.

Реванш олигархов

"Несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ на Украине, а продолжающийся конституционный кризис представляет собой угрозу способности президента и Верховной Рады проводить реформы", - заявил докладчик, добавив, что "олигархи, похоже, восстанавливают политическое влияние".

В резолюции Европарламента говорится, что потенциал проводимых реформ не реализуется полностью из-за институциональных проблем, внутренней нестабильности и противоречий, отсутствия четких ориентиров, ограниченных ресурсов, внешних факторов (таких как пандемия COVID-19), а также отсутствия политической решимости принять и обеспечить полную независимость судебных и экономических институтов и не допустить избирательного использования правосудия.

"(. . .) никаких видимых мер не было принято в контексте деолигархизации страны, поскольку олигархи все еще имеют сильное влияние на украинскую экономику и политику, в частности, на СМИ, судебную и правоохранительную системы; (Европарламент - ИФ) призывает Украину продолжать приватизацию государственных предприятий с целью модернизации и улучшения функционирования ее экономики, а также для предотвращения олигархизации страны", - сказано в документе.

Со ссылкой на недавний отчет Transparency International отмечается, что восприятие коррупции на Украине снизилось до уровня 2017 года. Поддержка модернизации, деолигархизации, реформ и борьбы с коррупцией все еще очень высока среди украинских граждан, и эти ожидания должны быть оправданы, подчеркивается в резолюции.

Согласно данным проверки, только 37% задач, связанных с реализацией соглашения об ассоциации, были выполнены в 2019 году (по сравнению с 52% в 2018 году). "ЕП признает попытки, предпринятые во второй половине 2019 года для ускорения темпов реформ, но настоятельно призывает украинские институты не отдавать предпочтение скорости законодательного процесса качеству принятого законодательства и подчеркивает важность продолжения выполнения своих обязательств", - отмечается в резолюции.

Украина не должна упускать из виду тот факт, что уровень политической, технической и финансовой поддержки со стороны ЕС будет зависеть от того, в какой степени она выполняет обязательства, подчеркивается в документе.

Борьба с коррупцией

Европейский парламент призвал власти Украины как можно скорее восстановить полноценно действующие органы по борьбе с коррупцией, обеспечив при этом их независимость.

"Достижение ощутимых результатов в борьбе с коррупцией является чрезвычайно важным для поддержания процесса реформ, а также для улучшения делового климата и привлечения прямых иностранных инвестиций", - уверены в ЕП.

В этой связи депутаты выразили обеспокоенность в связи с решением Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года, которым был создан правовой пробел в украинской антикоррупционной архитектуре и в значительной степени было ослаблено Национальное антикоррупционное бюро Украины.

ЕП "выражает крайнюю озабоченность по поводу явных попыток корыстных групп подорвать достижения страны в борьбе с коррупцией и в проведении демократических реформ, в частности, путем повторного захвата политической власти некоторыми украинскими олигархами, что привело к ослаблению ориентированного на реформы большинства в Верховной раде, что также иллюстрируется трудностями при заполнении законодательного пробела, который остался после спорного постановления Конституционного суда; настоятельно призывает всех политических деятелей подтвердить свою приверженность реформам, которые имеют решающее значение для укрепления верховенства права, искоренения коррупции и достижения большего благосостояния населения Украины", - отмечается в документе.

"ЕП призывает украинскую власть действовать как можно скорее с целью восстановления полноценно действующей, эффективной и всесторонней институциональной архитектуры для борьбы с коррупцией. Подчеркивает важность обеспечения независимости Высшего антикоррупционного суда и других антикоррупционных учреждений", - говорится в резолюции.

При этом в ЕП приветствовали проект Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы и выразили ожидания, что Верховная рада Украины в ближайшее время примет эту комплексную стратегию.

Кроме того, в ЕП выразили обеспокоенность в связи с осуществлением "систематического политического давления" на главу Национального банка Украины и призвали украинские власти воздерживаться от политического давления на независимые экономические институты и органы исполнительной власти.

Механизмы контроля

Европейский парламент считает целесообразным разработать и внедрить мониторинговый механизм за реализацией реформ на Украине.

Депутаты предлагают использовать как существующие механизмы для упрощения и поддержки реализации реформ на Украине, так и разработать новые. Эти новые механизмы должны включать четкие контрольные показатели, рекомендации и принципы.

В ЕП также считают необходимым совершенствовать механизмы управления и отчетности для оценки прогресса, достигнутого Украиной, в частности, в областях реформы сектора правосудия, борьбы с коррупцией, государственных предприятий, корпоративного управления и реформ в области энергетики, которые будут связаны с экономической и инвестиционной поддержкой.

ЕП рекомендует сосредоточить внимание на ограниченном числе приоритетов.

Политики и СМИ

Европарламент выразил сожаление в связи с ухудшением политического климата в стране. "(. . .) Запугивание, язык вражды и политическое давление широко используется в политических целях", - говорится в резолюции.

Европарламент призвал украинские власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких, как "Миротворец" (запрещен в России), которые "создают напряженность в обществе и неправомерно используют личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и членов групп меньшинств".

В резолюции упоминается также ситуация со свободой прессы, говорится о необходимости "ослабить жесткую хватку олигархов над СМИ, поощрить редакционную независимость и бороться с безнаказанностью за преступления насилия против журналистов".

При этом в документе напоминается о позиции ЕС, который осуждает "продолжающуюся агрессию" России против Украины.

Партнерство с ЕС

В части ассоциации с ЕС, Европарламент констатировал, что признает ассоциированный партнерский статус Украины и призывает к расширенному политическому диалогу для продвижения дальнейшей экономической интеграции и гармонизации законодательства.

В этой связи ЕП предлагает ЕС, в соответствии с принципом "больше за большее", рассмотреть возможность создания для трех ассоциированных стран (Украина, Грузия, Молдавия - так называемое трио) расширенной стратегии сотрудничества в области реформ и инвестиций.

"Украина имеет европейскую перспективу (. . .) и может подать заявку на вступление в союз при условии, что она придерживается всех копенгагенских критериев и принципов демократии, уважает основные свободы, права человека и меньшинств и поддерживает правило закона", - говорится в документе.

ЕП, приветствует успехи, достигнутые Украиной в выполнении обязательств страны в рамках соглашения об ассоциации, особенно в областях сельского хозяйства, энергетики, банковского дела, децентрализации, цифровой экономики, окружающей среды и избирательных процедур.

Реакция Киева

Украина учтет рекомендации о необходимости завершения начатых реформ, в частности в сферах верховенства права, надлежащего управления и борьбы с коррупцией, заявило министерство иностранных дел страны.

"Украина разделяет видение Европарламента о необходимости обновления параметров Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли Украина - ЕС с учетом развития нормативно-правовой базы, потребностей экономического развития и перспектив секторальной интеграции. Доклад свидетельствует об успешности процесса имплементации соглашения об ассоциации и наличии мощной поддержки со стороны Европейского парламента относительно дальнейшего углубления интеграции Украины с ЕС", - говорится в комментарии министерства, опубликованном в четверг.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал принятие Европейским парламентом резолюции о выполнении Украиной соглашения об ассоциации свидетельством высокого уровня отношений Киева и Европейского союза. "Благодарны Европарламенту за положительную оценку выполнения Украиной евроинтеграционных обязательств", - написал Шмыгаль в твиттере в четверг.

"Доклад Европарламента является очередным свидетельством того, что глубокая интеграция Украины с ЕС не является односторонним запросом из Киева. Это запрос, который поддерживают наши европейские партнеры. Мы "сшиваем" Украину с ЕС сектор за сектором, пока Украина не станет полноправным членом Евросоюза. Выполнив соглашение об ассоциации на 53%, мы прошли часть этого пути. Мы уже готовы подписать соглашение об "открытом небе", выполнили обязательства для заключения "промышленного безвиза" с ЕС в трех секторах, а также готовы вместе с ЕС развивать флагманские инициативы - цифровой рынок и европейский зеленый курс", - заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Слова Стефанишиной цитирует ее пресс-служба.