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Опрос показал нежелание большинства жителей востока и юга Украины вступать в ЕС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Большинство украинцев считают, что стране нужно вступить в состав Европейского Союза, однако на востоке и юге страны придерживаются противоположной точки зрения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова в марте 2021 года.

Присоединение Украины к Евросоюзу поддерживают 59% опрошенных, противоположного мнения придерживаются 26%. Доля тех, кто поддерживает вступление в ЕС, превышает долю тех, кто придерживается противоположной точки зрения, на западе (соответственно 84% и 8,5%) и в центре страны (63% и 19%). На востоке несколько больше тех, кто считает, что вступать в ЕС не нужно (за - 38,5, против - 46% соответственно), а на юге доли первых и вторых статистически значимо не отличаются (соответственно 41,5% и 42%).

Вступление в Евросоюз в основном поддерживает молодежь (76% "за" в возрастной категории от 18 до 29 лет).

Среди представителей электората партии "Европейская солидарность" 91% намерены голосовать на возможном референдуме за вступление в Евросоюз (против - 5%). Среди респондентов, которые на парламентских выборах намерены голосовать за партию "Слуга народа" - соответственно 78% и 13%, за ВО "Батькивщина" - соответственно 60% и 21%. В то же время среди представителей электората партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" подавляющее большинство проголосовало бы против - соответственно 15% и 73%.

При этом украинцы оценивают перспективы развития отношений Украины и Европейского Союза со сдержанным оптимизмом: 39% считают, что отношения останутся без изменений, 26% - что улучшатся, 10% - что ухудшатся.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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