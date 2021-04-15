Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:30Заразились
на 15.04В России 4 675 153+8 944В мире 138 259 845+817 025

В ОБСЕ заявили, что число нарушений перемирия в Донбассе достигло пика

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ на Украине и в трехсторонней Контактной группе (ТКГ) по Донбассу посол Хайди Грау заявила о резком росте нарушений режима прекращения огня, а также увеличении случаев препятствий для свободного передвижения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, что осложняет выполнение мандата миссией в течение последних двух недель.

В миреЛНР заявила об увеличении числа обстрелов с украинской стороныЧитать подробнее

"Заседания ТКГ и ее рабочих групп состоялись на фоне возросшего числа нарушений режима прекращения огня. По данным СММ, число нарушений, зафиксированных в течение последних двух недель, достигло самого высокого уровня в этом году и было в три раза выше по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. Это негативно сказывается и на нашей работе", - сообщается в заявлении Грау для печати по итогам заседания ТКГ на уровне глав делегаций 14 апреля.

По ее словам, "в течение последних двух недель также значительно участились случаи ограничений и препятствий для свободного передвижения СММ ОБСЕ и выполнения ее мандата". "Девять из десяти полетов БЛА СММ дальнего радиуса действия подвергаются воздействию радиоэлектронных помех", - сообщает Грау.

Она также отметила, что "дискуссия относительно Координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня будет продолжена на будущих заседаниях рабочей группы по безопасности". "Однако стоит отметить, что эффективная имплементация данного механизма будет возможна только при наличии политической воли значительно сократить число нарушений режима прекращения огня по обе стороны от линии соприкосновения", - добавила специальный представитель СММ ОБСЕ.

Она также сообщила о том, что "в обсуждениях участников заседания политической рабочей группы снова преобладали процедурные вопросы, которые воспрепятствовали продвижению относительно разработки плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями по поручению ТКГ".

В миреДНР и ЛНР сообщили о стягивании Киевом сил к линии разграниченияЧитать подробнее

По словам Грау, "в гуманитарной рабочей группы стороны обсуждали устранение препятствий для одновременного открытия новых пунктов пропуска вблизи населенных пунктов Золотое и Счастье Луганской области, а также вопросы, связанные с взаимным освобождением и обменом лиц, удерживаемых в связи с конфликтом".

В центре внимания заседания экономической рабочей группы были вопросы обеспечения выплат пенсий маломобильным гражданам, проживающим в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины.

Кроме того, обсуждались актуальные темы водоснабжения через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, вопросы экологии и обеспечения мобильной связи в ОРДЛО.

Хайди Грау ОБСЕ Донбасс Украина

Новости по теме

Новости

Кремль заявил о невозможности провести встречу Путина и Байдена в ближайшее время

У россиян начались проблемы с возвращением рейсами со стыковкой в Стамбуле

У россиян начались проблемы с возвращением рейсами со стыковкой в Стамбуле

МИД Турции подтвердил отмену прохода кораблей США в Черное море

CNN узнал о планах выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка

CNN узнал о планах выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка

Байден посоветовал миру готовиться к следующей пандемии

NYT сообщила, что новые санкции США коснутся суверенного долга РФ

NYT сообщила, что новые санкции США коснутся суверенного долга РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 15 апреля

Байден решил вывести войска из Афганистана вопреки позиции Пентагона

Bloomberg узнал о будущих санкциях США против 10 россиян и 20 компаний

Bloomberg узнал о будущих санкциях США против 10 россиян и 20 компаний

Турецкие СМИ сообщили об отмене прохода кораблей ВМС США в Черное море

Турецкие СМИ сообщили об отмене прохода кораблей ВМС США в Черное море
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');