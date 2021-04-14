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ЛНР заявила об увеличении числа обстрелов с украинской стороны

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала увеличение количества обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили в среду в пресс-службе военного ведомства ЛНР.

"По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня), за прошедшие сутки зафиксировано увеличение количества обстрелов со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе Народной милиции ЛНР отметили, что связывают увеличение числа обстрелов с украинской стороны с запланированным на среду заседанием трехсторонней Контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее представители ЛНР сообщили, что за прошедшие сутки вооруженные силы Украины восемь раз обстреляли территорию самопровозглашенной республики. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Золотое-5, Лозовое, Молодежное, Первомайск, Желобок, Калиново. При обстрелах применялись минометы калибра 82 мм, гранатометы различного типа и стрелковое оружие.

ЛНР Украина

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