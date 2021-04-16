Зеленский заявил о готовности к любому развитию событий в Донбассе

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве готовы к любым вариантам развития событий на востоке страны, и призвал Россию вернуться к содержательному дипломатическому разговору.

"Мы готовы к любым вариантам развития событий - учитывайте, что война против нас продолжается с 2014 года. И это - жестокая война с применением беспилотников, артиллерии, бронетехники, мин", - сказал Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, текст которого опубликован на сайте главы государства.

Зеленский отметил, что стремится к мирному урегулированию ситуации в Донбассе. "С начала моей работы в должности президента мы делали все, что возможно, для активизации переговоров и поиска мирного решения. Мы всегда готовы вернуться к содержательной дипломатической беседе, призываем Россию к этому же", - сказал президент Украины.