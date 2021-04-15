В партии Зеленского назвали детали сделки с контрольным пакетом "Мотор Сич"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU -Контрольный пакет акций "Мотор Сич" был куплен в оффшорах за более чем $700 млн с нарушениями - без разрешения Антимонопольного комитета Украины за кредиты китайских госбанков, сообщил телеканалу "Украина 24" лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он напомнил, что по ситуации с предприятием ведется уголовное расследование и окончательного решения о судьбе "Мотор Сич" пока нет. Ситуацию он назвал патовой и опроверг сообщения о том, что государство могло предложить акции "Мотор Сич" Турции или каким-то другим инвесторам.

Арахамия напомнил, что китайский покупатель пришел в АМКУ за разрешением на сделку спустя год после приобретения контрольного пакета, однако в ходе расследования Комитета выяснилось, что акции покупали связанные лица, а значит, они должны были получить разрешение до сделки.

"Кто-то имеет $700 млн где-то в оффшорах. С этим придется разбираться, и точно в уголовной плоскости это будет происходить", - отметил политик, добавив, что на Украине налоги не были уплачены.

Отвечая на вопрос, кто является китайским инвестором, Арахамия указал, что украинская сторона обращалась к китайским дипломатам, чтобы выяснить "это государственная история или частная".

"Спустя еще некоторое время оказалось, что те люди, которые покупали, сейчас с браслетами, с ограничением свободы находятся в Китае и обвиняются в растрате в особо крупных размерах, поскольку кредиторами этой сделки были государственные банки, у которых возникли теперь претензии к этим людям, которые без разрешения купили этот завод", - продолжил он.

По его словам, Украина не хочет нарушить интересы китайских инвесторов, если это легитимные инвесторы, пока арестованы акции, а каких-либо других решений не принято.

Арахамия назвал актуальной задачей властей максимально поддерживать предприятие в выполнении контрактов и получении новых.

Торги акциями "Мотор Сич" была прекращена 23 апреля 2018 года в связи с арестом всех 100% акций по решению суда, инициированному Службой безопасности Украины. Расследование СБУ о законности продажи контрольного пакета акций "Мотор Сич" было открыто в сентябре 2017 года.

Спустя три с половиной года это расследование, по-прежнему, продолжается. Секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания 11 марта этого года заявил, что "Мотор Сич" будет возвращена украинскому народу. "Будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время", - сказал он.

СБУ 20 марта сообщила, что Шевченковский суд Киева наложил арест на имущественный комплекс предприятия и решил передать имущество и 100% акций в управление АРМА для последующей передачи государственному управляющему. В такой роли себя сразу предложил госконцерн "Укроборонпром".

СБУ уточнила, что осуществляет досудебные расследования по "Мотор Сичи" по двум направлениям. Первое - по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу России). Второе - по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 209, 212 и 364 УК Украины. В нем исследуются нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь от имени Пекина потребовал, чтобы Киев защищал законные интересы китайских инвесторов в связи с решением о национализации предприятия "Мотор Сич".

Китайские акционеры "Мотор Сичи" инициировали арбитражное разбирательство против украинского государства в декабре 2020 года на $3,6 млрд. Они утверждают, что украинская власть экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие их права, предусмотренные межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от октября 1992 года. Интересы китайских истцов представляют международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird.

По данным источника в правительстве Украины, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сичи" уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Оно поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 532,7 млн грн. Чистый доход "Мотор Сич" вырос на 20,2% - до 7 млрд 679,5 млн грн.