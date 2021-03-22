"Укроборонпром" готов взять в управление завод "Мотор Сич"

Фото: Владимир Яцина/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Госконцерн "Укроборонпром" готов взять в управление активы завода "Мотор Сич", крупнейшего на Украине производителя двигателей для авиатехники и газотурбинных установок, для сохранения его потенциала, заявил гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

По словам Гусева, которого цитирует пресс-служба "Укроборонпрома", госконцерн уже направил письмо АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений - ИФ) о готовности выступить субъектом управления активами акционерного общества" Мотор Сич".

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что Шевченковский райсуд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич". По результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление АРМА с последующей передачей в управление одной из госкомпаний.

В настоящее время Главное следственное управление СБУ ведет досудебные расследования по "Мотор Сичи" по двум направлениям, в том числе, по статье о "диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ".

Ранее сообщалось о решении властей Украины вернуть завод, фактически контролировавшийся группой китайских инвесторов, в собственность государства.

Китайские инвесторы несколько лет безуспешно пытались добиться официального оформления сделки по покупке акций "Мотор Сич". По данным источника в украинском правительстве, около 75% акций "Мотор Сич" де-факто принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.

Украина в январе этого года ввела санкции против связанных с этой сделкой китайских инвесторов. Ограничения предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на покупку предприятий на Украине. Комментируя введение санкций, президент Украины отмечал, что государство не может себе позволить продавать контрольный пакет акций стратегических оборонных предприятий другой стране.

Китайские инвесторы подали иск к Украине в международный арбитраж, объем требований предварительно оценивается в $3,6 млрд. Они утверждают, что украинские власти экспроприировали их инвестиции, а также нарушили другие их права, предусмотренные межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от октября 1992 года.