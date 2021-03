США поддержали действия Украины по "Мотор Сичи" и "ПриватБанку"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - США считают обнадеживающими шаги Украины относительно ПАО "Мотор Сич" и привлечения к ответственности бывших руководителей ПриватБанка. Об этом заявила временная поверенная в делах США в Киеве Кристина Квин.

"Мы поддержали шаги по внедрению санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака. Они годами использовали свои медиа активы для подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины. Обнадеживающими для нас были ограничительные меры по китайской компании, которая пытается ненадлежащим образом получить контроль над стратегически важной технологией АО "Мотор Сич"", - сказала Квин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, недавно выдвинутые обвинения против бывших руководителей ПриватБанка "являются важным первым шагом к привлечению к ответственности олигархов, обвиняемых в краже миллиардов у украинского народа". Она также назвала "обнадеживающими" для США шаги по привлечению к ответственности лиц, причастных к вмешательству в выборы в США.

Кристина Квин также отметила, что следует признать, насколько сложной является борьба с коррупцией, потому что влиятельные круги с узкокорыстными интересами прилагают усилия подорвать реформы. "Именно эти реформы будут гарантировать для Украины прочную, успешную демократию и приведут к полной интеграции с НАТО и Европейским Союзом", - подчеркнула Квин.

В свою очередь директор по вопросам международной борьбы с наркотиками и сотрудничества правоохранительных ведомств посольства США в Киеве Сара Лангенкамп указала, что антикоррупционные реформы должны создать "независимую и авторитетную судебную власть, которая пользуется доверием общественности, в том числе благодаря существенной роли независимых экспертов в отборе и проверке кандидатов".

Лангенкамп сообщила, что реформа Конституционного суда Украины (КС) является еще одним приоритетом. "Как мы увидели, когда в октябре КС признал недействительным Национальный реестр деклараций об имуществе и доходах, существует постоянная угроза, что влиятельные группы с узкокорыстными интересами будут использовать КС для отмены реформ, важных для евроатлантических устремлений Украины", - пояснила она.

Санкции Украины против китайских инвесторов

ПАО "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Компания поставляет продукцию более чем в 100 стран.

Китайские инвесторы несколько лет безуспешно пытались добиться официального оформления сделки по покупке акций этого завода. По данным источника в украинском правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" де-факто принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.

Украина в январе этого года ввела санкции сроком на три года против китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич" и связанных с ними лиц. В санкционный список включены Ван Цзин и связанные с ним компании Beijing Xinwei Technology Group Co. Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd (обе - Пекин); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг). Санкции к ним предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на покупку предприятий на Украине. Комментируя введения санкций, президент Владимир Зеленский отмечал, что государство не может себе позволить продавать контрольный пакет акций стратегических оборонных предприятий другой стране.