Трамп призвал Байдена вывести военных из Афганистана раньше 11 сентября

Дональд Трамп. Архивное фото Фото: John Raoux/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп призвал президента Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана раньше запланированной им даты 11 сентября.

"Выход из Афганистана - это замечательная и позитивная вещь. Я планировал уйти 1 мая, и мы должны держаться как можно ближе к этому графику", - цитируют заявление экс-президента американские СМИ.

По его словам, есть две причины для того, чтобы вывести военных США из Афганистана до 11 сентября.

"Мы можем и должны выйти раньше. Девятнадцать лет - это достаточно, действительно, слишком много и слишком долго", - отметил Трамп. Кроме того, 11 сентября, по его мнению, должно остаться "днем размышлений и памяти в честь тех великих душ, которые мы потеряли".

Ранее президент США Джо Байден принял решение начать 1 мая выводить войска из Афганистана. Этот процесс планируется завершить до 11 сентября 2021 года.