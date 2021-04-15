Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 15.04В России 4 675 153+8 944В мире 138 259 845+817 025

Президент США объявил режим ЧС из-за угрозы со стороны России

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден объявил о введении режима ЧС в связи со "вредоносными действиями" России, говорится в опубликованном в четверг Белым домом документе.

В РоссииВ санкционный список Минфина США попали еще 15 граждан РФВ санкционный список Минфина США попали еще 15 граждан РФЧитать подробнее

"Я, президент США Джо Байден, считаю, что указанная вредоносная деятельность властей России, в частности усилия по подрыву проведения свободных и честных выборов в США, (...) представляют необычайную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономики США", - говорится в указе американского лидера.

"Поэтому я объявляю национальный режим ЧС, чтобы справиться с этой угрозой", - отмечается в нем.

В США введение подобных режимов ЧС позволяет президенту страны принимать дополнительные меры по решению той или иной проблемы. Отменить режим ЧС, если он посчитает это необходимым, может Конгресс.

В настоящее время в США действуют более 30 подобных режимов ЧС.

В четверг власти США объявили о новых санкциях против России. Вашингтон в рамках этих ограничений принял решение выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне 10 ее сотрудников.

Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга.

Джо Байден США

Новости по теме

Новости

Киев выразил протест из-за закрытия РФ части акваторий Черного моря

Минфин США назвал 25 российских компаний из нового санкционного списка

США ввели санкции против ряда россиян из-за Крыма

США ввели санкции против ряда россиян из-за Крыма

Банкам США с 14 июня запрещено участвовать в первичных размещениях госдолга РФ

США ввели санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ

США ввели санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ

США в четверг объявят о новых санкциях против РФ

Кремль заявил о невозможности провести встречу Путина и Байдена в ближайшее время

У россиян начались проблемы с возвращением рейсами со стыковкой в Стамбуле

У россиян начались проблемы с возвращением рейсами со стыковкой в Стамбуле

МИД Турции подтвердил отмену прохода кораблей США в Черное море

CNN узнал о планах выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка

CNN узнал о планах выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');