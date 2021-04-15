В санкционный список Минфина США попали еще 15 граждан РФ

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Министерство финансов США сообщило о внесении в санкционный список 15 граждан РФ в ответ за "злонамеренную деятельность" России, в частности, за проведение кибератак, вмешательство в выборы и за ситуацию в Крыму.

В списке, в частности, значатся президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, владелец компании "Транс логистик" Кирилл Щербаков, гендиректор компании "Юниджет" Мария Зуева и ее заместитель Артем Степанов. Все их американские власти подозревают в связи с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Санкционные меры также затронули Константина Килимника, который, по мнению американских властей, является сотрудником российской разведки, и Дениса Тюрина, который, по данным Минфина США, связан с подпавшим под санкции информагентством "Инфорос".

Кроме того, как уже сообщалось, санкции распространяются на первого заместителя руководителя администрации президента РФ Алексея Громова.

Ранее в четверг стало известно, что американский Минфин ввел санкции против 32 юридических и физических лиц в РФ, которых Вашингтон обвиняет в попытках повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также в других актах "дезинформации и вмешательства".