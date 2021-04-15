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Посла РФ вызвали в МИД Великобритании

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Посол России в Великобритании Андрей Келин был вызван в четверг в британский МИД, где ему выразили обеспокоенность "злонамеренными действиями" Москвы.

"МИД Великобритании вызвал российского посла из-за серьезной обеспокоенности Великобритании в связи со злонамеренной деятельностью (России - ИФ)", - говорится в сообщении британского ведомства.

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Среди таких российских действий упоминаются кибератаки, вмешательство в выборы, наращивание военного присутствия на границе с Украиной и в Крыму.

Согласно заявлению, заместитель министра иностранных дел Великобритании Филипп Бартон указал Келину, что Лондон поддерживает введенные ранее в четверг президентом США Джо Байденом санкции из-за действий России.

"Он (Бартон - ИФ) проинформировал посла, что Великобритания будет продолжать работать с союзниками, чтобы противодействовать злонамеренным операциям со стороны российских разведслужб", - отмечается в заявлении.

Со своей стороны, польские СМИ сообщают, что в МИД Польши вызвали посла РФ в Варшаве Сергея Андреева. В польском внешнеполитическом ведомстве пошли на такой шаг, чтобы обсудить как ситуацию на российско-украинской границе, так и введенные США новые санкции против РФ.

Великобритания РФ

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