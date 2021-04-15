Россияне смогут посетить Абхазию без сдачи теста на COVID-19

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Гражданам России не потребуется сдавать тест на COVID-19 при пересечении российско-абхазской границы в любом направлении, сообщает пресс-служба правительства Абхазии в четверг.

Новое правило Роспотребнадзора, вступившее в силу 15 апреля, в соответствии с которым все туристы, возвращающиеся с отдыха на территорию России любым транспортом, обязаны пройти тестирование на COVID-19 ПЦР-методом в течение трех дней, не распространяется на граждан России выезжающих или въезжающих на территорию Абхазии на любой срок, отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы правительства республики, "в новом решении Роспотребнадзора указаны 29 стран, среди которых Абхазия не значится".

"Для граждан же Абхазии продолжает действовать распоряжение правительства РФ от 1 августа 2020 года, которое не препятствует и не регламентирует въезд в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор сообщил о введении с 15 апреля новых правил для россиян, возвращающихся из-за рубежа. Каждый прибывающий на территорию страны должен в течение трех дней сдать ПЦР-тест на наличие коронавируса и разместить его результаты на Едином портале Госуслуг. Раньше эти меры касались только людей, возвращающихся в Россию воздушным транспортом.

Ранее, президент Абхазского союза туризма Анна Калягина сообщила, что туристам, которые хотят отдохнуть в Абхазии при въезде через российско-абхазскую границу не нужно предъявлять какие-либо справки, им также не придется соблюдать карантин.