Абхазия собралась упростить пересечение границы с РФ для тургрупп

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Власти Абхазии намерены упростить режим пересечения российско-абхазской границы для организованных туристических групп, сообщил заместитель председателя Службы Госбезопасности, начальник пограничного отряда СГБ республики Рустам Латипов.

"Согласно договоренности с министерством туризма республики, абхазские пограничники будут осуществлять проверку документов членов туристско-экскурсионных групп без высадки пассажиров из автобусов", - сказал Латипов на совещании в правительстве по вопросам подготовки к летнему курортному сезону.

Он отметил, что "налаженные механизмы взаимодействия представителей пограничных органов Абхазии и России дают возможность оперативного реагирования на ситуацию на границе".

Латипов также сообщил, что в целях создания условий по совершенствованию работы контрольных органов на КПП "Псоу" создан координационный совет.

"Согласно среднестатистическим данным, в последние годы российско-абхазскую границу по реке Псоу пересекают ежегодно до 10 млн человек в обоих направлениях и более 2 млн автомобилей", - сказал он.

В свою очередь глава МВД республики Дмитрий Дбар сообщил, что на время летнего курортного сезона весь личный состав министерства внутренних дел будет переведен на усиленный режим несения службы.

По его словам, "все объекты курортной зоны, массово посещаемые туристами, и экскурсионные маршруты будут взяты под контроль территориальными органами внутренних дел, будет организовано пешее патрулирование и задействованы передвижные милицейские группы".

Министр туризма Теймураз Хишба сообщил на совещании, что в этом году Абхазия вошла в топ 10 стран самых востребованных для путешествий среди россиян.

По данным главы Минтуризма, в период майских праздников ожидается, что Абхазию посетят около 20 тыс. туристов, что на 50% выше, чем в 2019 году.

"На сегодняшний день средний процент загрузки санаторно-курортных и гостиничных организаций на майские праздники составляет около 80%, а уровень бронирования на летний период – более 70%", - сказал он.

Президент республики Аслан Бжания отметил, что в этом году предполагается большой поток туристов в республику.

"Нам необходимо создать условия, чтобы люди, которые отдохнут в Абхазии, имели желание к нам приехать еще не раз", - сказал Бжания.