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Глава МИД Украины анонсировал военно-техническую помощь ряда партнеров

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Если масштабные боевые действия возобновятся, Украина получит конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда партнеров, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"В случае, если, не дай бог, активные, масштабные боевые действия возобновятся, мы получим конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда наших партнеров, которая существенно укрепит обороноспособность Украины и поможет нам отбить наступление", - сказал Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

Он пояснил, что страна получает и получит еще большую военно-техническую поддержку, а именно конкретное оружие, разведывательные данные, технологии, которые укрепят украинскую способность защищаться.

Также Кулеба сообщил, что Украина уже подняла вопрос не только с США, но и с некоторыми другими странами о расширении тренировочных миссий, которые дополнительно еще более масштабно будут способствовать подготовке украинских Вооруженных сил.

Украина Дмитрий Кулеба

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