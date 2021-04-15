Все 30 стран НАТО обеспокоены действиями РФ на границе с Украиной

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Пентагона Ллойдом Остином пресс-конференции констатировал в среду, что все 30 стран-членов НАТО обеспокоены действиями России на границе с Украиной, и призвал Москву к деэскалации.

"Сегодня мы также обсуждали глубокую обеспокоенность, которую разделяют все союзники, по поводу России и ее действий на границе с Украиной, самым масштабным ее военным присутствием (в регионе - ИФ) с 2014 года", - заявил Блинкен, подводя итоги переговоров с коллегами из других стран НАТО.

По словам госсекретаря США, все союзники призывают Россию "предпринять шаги по деэскалации" ситуации. Столтенберг на пресс-конференции также призвал Москву к "немедленной деэскалации", "прекращению агрессивных провокаций" и "соблюдению международных обязательств". Остин призвал РФ воздержаться от провокационных действий и к большей транспарентности касательно передвижения войск.

Глава Пентагона отметил, что США продолжают собирать информацию о передвижениях российских войск близ Украины и готовы оказывать поддержку Киеву в обеспечении обороноспособности. Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, Остин пояснил, что в прошлом США помогали Украине, направляя туда военных инструкторов и поставляя некоторые виды вооружения. "И теперь мы готовы тоже делать что-то в подобном ключе", - сказал глава Пентагона.

Столтенберг со своей стороны подчеркнул, что члены альянса оказывают "политическую и практическую поддержку" Украине, и призвал союзников "делать еще больше в этом направлении".

Новое обострение в Донбассе

Эскалация конфликта на востоке Украины происходит с начала 2021 года, несмотря на бессрочное перемирие. С обеих сторон растет число погибших и раненых.

На этом фоне появились сообщения о том, что Россия сконцентрировала на границе с Украиной рекордное с 2014 года число войск. Минобороны Украины оценило численность российских войск у своих границ в 110 тыс. человек. Представители США, Великобритании, стран ЕС выразили обеспокоенность по этому поводу. Кремль заявляет, что перемещает войска по российской территории по своему усмотрению, и опасности они для других стран мира не представляют.