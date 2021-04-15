Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:48Заразились
на 14.04В России 4 666 209+8 326В мире 137 442 820+779 567

Все 30 стран НАТО обеспокоены действиями РФ на границе с Украиной

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Пентагона Ллойдом Остином пресс-конференции констатировал в среду, что все 30 стран-членов НАТО обеспокоены действиями России на границе с Украиной, и призвал Москву к деэскалации.

"Сегодня мы также обсуждали глубокую обеспокоенность, которую разделяют все союзники, по поводу России и ее действий на границе с Украиной, самым масштабным ее военным присутствием (в регионе - ИФ) с 2014 года", - заявил Блинкен, подводя итоги переговоров с коллегами из других стран НАТО.

По словам госсекретаря США, все союзники призывают Россию "предпринять шаги по деэскалации" ситуации. Столтенберг на пресс-конференции также призвал Москву к "немедленной деэскалации", "прекращению агрессивных провокаций" и "соблюдению международных обязательств". Остин призвал РФ воздержаться от провокационных действий и к большей транспарентности касательно передвижения войск.

Глава Пентагона отметил, что США продолжают собирать информацию о передвижениях российских войск близ Украины и готовы оказывать поддержку Киеву в обеспечении обороноспособности. Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, Остин пояснил, что в прошлом США помогали Украине, направляя туда военных инструкторов и поставляя некоторые виды вооружения. "И теперь мы готовы тоже делать что-то в подобном ключе", - сказал глава Пентагона.

Столтенберг со своей стороны подчеркнул, что члены альянса оказывают "политическую и практическую поддержку" Украине, и призвал союзников "делать еще больше в этом направлении".

Новое обострение в Донбассе

Эскалация конфликта на востоке Украины происходит с начала 2021 года, несмотря на бессрочное перемирие. С обеих сторон растет число погибших и раненых.

На этом фоне появились сообщения о том, что Россия сконцентрировала на границе с Украиной рекордное с 2014 года число войск. Минобороны Украины оценило численность российских войск у своих границ в 110 тыс. человек. Представители США, Великобритании, стран ЕС выразили обеспокоенность по этому поводу. Кремль заявляет, что перемещает войска по российской территории по своему усмотрению, и опасности они для других стран мира не представляют.

НАТО США Пентагон Йенс Столтенберг Ллойд Остин Энтони Блинкен

Новости по теме

Новости

Грузия вслед за США и НАТО решила вывести свои войска из Афганистана

Блинкен заявил о заинтересованности США в рабочих каналах связи с Россией

НАТО вслед за США объявило о решении вывести войска из Афганистана

Байден объявил о начале вывода войск США из Афганистана с 1 мая

Байден объявил о начале вывода войск США из Афганистана с 1 мая
Пандемия коронавируса

В Швейцарии и Бельгии решили смягчить антиковидные ограничения

Пандемия коронавируса

Глава региона Франции сообщил о предзаказе 500 тыс. доз "Спутника V"

Глава региона Франции сообщил о предзаказе 500 тыс. доз "Спутника V"

Что произошло за день: среда, 14 апреля

Эсминец ВМС США вышел с базы в Греции в направлении Черного моря

Сербия начала производить "Спутник V"

Киев сообщил о стягивании 110 тыс. военных РФ к границам Украины

Киев сообщил о стягивании 110 тыс. военных РФ к границам Украины
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');