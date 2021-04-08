Белоруссия сообщила о создании еще одной российской вакцины

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Белоруссии намерены к октябрю создать производство ещё одной российской вакцины, но уже по полному циклу, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в эфире телеканала ОНТ в четверг.

"Второй у нас идет проект - это полная вакцина, то есть создание ее с нуля, российской тоже вакцины, с другими партнерами российскими на другой площадке "Белмедпрепаратов". Я уверен, что мы где-то в октябре сделаем эту вакцину, это будет полный цикл уже", - сказал Пиневич.

Министр уточнил, что речь идёт о векторной вакцине - по аналогии со "Спутник V". "А мы ведь говорим о создании еще одной вакцины, то есть это уже вакцина собственного производства. Она будет не векторная вакцина, это инактивированная вакцина. Вот она уже создается на базе РНПЦ эпидемиологии", - отметил он.

Как сообщалось, в марте в Белоруссии начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Планируемый объем выпуска - до 500 тыс. доз препарата в месяц.

Что касается белорусской вакцины от коронавируса, то президент Александр Лукашенко сообщал в начале марта, что Белоруссия может сделать её во второй половине этого года.