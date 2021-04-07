Грызлов подтвердил безрезультатность встречи трехсторонней группы

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - На внеочередном заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины не удалось достичь конкретных результатов по укреплению перемирия в Донбассе, заявил полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов. Ранее встречу назвал безрезультатной источник "Интерфакса".

"У участников контактной группы была надежда, что в результате заседания будут предложены конкретные шаги по реализации дополнительных мер. Однако четырехчасовое обсуждение закончилось безрезультатно", - сказал Грызлов и обвинил Киев в попытке исказить достигнутые ранее договоренности о прекращении огня.

"Вместо этого украинскими представителями были предприняты попытки вновь выхолостить и исказить указанные меры. Конструктивные, конкретные предложения Донбасса по задействованию механизма верификации нарушений были заблокированы без какой-либо аргументации. Остается только надеяться, что Вооруженные силы Украины будут исполнять приказы, продекларированные заявлением, опубликованным на сайте украинского Министерства обороны", - сказал он.

По словам Грызлова, Киев согласился исполнить взятые на себя обязательства в части недопущения самовольного открытия ответного огня солдатами на линии разграничения в Донбассе.

"Сегодня украинская сторона, наконец, спустя восемь месяцев, сделала первый шаг к соблюдению режима прекращения огня. Украина публично заявила о своей приверженности мерам по прекращению огня, без каких бы то ни было искажений и интерпретаций", - заявил он.

Российская делегация положительно оценила это решение.