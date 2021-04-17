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В ДНР насчитали тринадцать обстрелов за сутки в Донбассе

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Украинская армия 13 раз обстреляла территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики за прошлые сутки, заявили в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу представительством.

Со своей стороны, в Киеве военные заявляют о 15 обстрелах за минувшие сутки, кроме того, зафиксирован один обстрел в субботу. В сообщении на странице штаба Объединенных сил в фейсбуке говорится об отсутствии потерь среди украинских военных. По их утверждению, в частности, противник открывал огонь из минометов 82-го и 120-го калибров.

Накануне сообщалось, что самопровозглашенная Донецкая народная республика инициирует экстренное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины из-за роста напряженности на линии соприкосновения. Об этом заявили в делегации ДНР на переговорах. В минувшую пятницу в результате артиллерийского обстрела Донецка погиб 57-летний мирный житель.

Украина Донбасс ДНР Донецк

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