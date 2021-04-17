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Bloomberg узнал о готовности США ужесточить санкции против России

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США оценивает эффект от принятых на этой неделе санкций против России и готова в случае новых агрессивных действий Москвы принять дополнительные меры, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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По его информации, одна из возможных опций касается ужесточения мер против долговых ценных бумаг РФ: США могут запретить американским компаниям их покупку уже и на вторичном рынке.

Агентство подчеркивает, что подобные меры могут стать реальностью, если США решат, что РФ не прекратила хакерские атаки и продолжает попытки вмешаться в американскую политическую жизнь.

15 апреля Минфин США объявил о санкциях в отношении российского государственного долга: после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

Аукционы по размещению ОФЗ Минфин проводит по средам. Таким образом, первое размещение облигаций федерального займа, в котором не смогут принять участие банки из США, должно пройти 16 июня.

До сих пор в отношении российского госдолга действовало одно санкционное ограничение: с августа 2019 года американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций. На практике это означает фактический запрет на размещение Минфином новых долларовых евробондов, поэтому в 2020 году за рубежом Россия занимала только в евро.

В пятницу Россия объявила об ответных санкциях в отношении США. В частности, невъездыми объявили восьмерых действующих и бывших высокопоставленных чиновников. Также МИД РФ объявил о некоторых дипломатических мерах, включая денонсацию соглашения, по которому российские и американские дипломаты уведомлять власти о планах выезда за 25-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генконсульство.

США

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