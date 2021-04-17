Экипаж "Союза МС-17" покинул спускаемый аппарат после приземления

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс, вернувшиеся на Землю с Международной космической станции (МКС), покинули спускаемый аппарат корабля "Союз МС-17", следует из трансляции "Роскосмоса".

Специалисты поисково-спасательной службы завершили эвакуацию экипажа пилотируемого корабля #СоюзМС17 из спускаемого аппарата.



Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей @KudSverchkov и астронавт @Astro_Kate7 чувствуют себя хорошо! pic.twitter.com/TUjxACIKl4 — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 17, 2021

После посадки к спускаемому аппарату оперативно прибыли специалисты наземных служб, которые помогли экипажу открыть люки и выбраться из корабля. После выхода из аппарата Рыжикова, Кудь-Сверчкова и Рубинс усадили в специальные кресла. Их начали осматривать медики.

👩‍🚀 Astronaut Kate Rubins is all "high fives and smiles" as she takes her first breath of fresh Earth air in 185 days. Aboard the @Space_Station, Rubins conducted hundreds of hours of @ISS_Research, including advancing her work in DNA sequencing. pic.twitter.com/dAAq7Yx3WT — NASA (@NASA) April 17, 2021

Экспедиция Рыжикова, Сверчкова и Рубинс на МКС началась 14 октября 2020. Экипаж провел на орбите 185 суток, успев за это время провести ряд научно-прикладных исследований и работ по ремонту станции, в том числе по устранению утечки воздуха в российском сегменте.

На МКС останутся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шеннон Уокер, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути. В четверг Уокер приняла командование станцией от Рыжикова во время символической церемонии.