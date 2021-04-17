Спускаемый аппарат "Союза" отделился от бытового и приборного отсеков

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-17" с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Сергеем Кудь-Сверчковым и астронавтом NASA Кэтлин Рубинс на борту отделился от бытового и приборно-агрегатного отсеков перед посадкой на Землю.

Трансляцию посадки ведет "Роскосмос". Разделение произошло в 07:29 (мск), примерно за полчаса до этого на корабле были включены двигатели на торможение, и он начал сход с околоземной орбиты.

Корабль "Союз МС-17" расстыковался с модулем "Поиск" Международной космической станции (МКС) в 04:34 (мск). Посадка спускаемого аппарата должна состояться в 07:56 (мск) в 147 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

В пятницу поисково-эвакуационные машины-амфибии "Синяя птица" выдвинулись в основной и запасной районы посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-17" в Казахстане. В поисково-спасательном обеспечении посадки задействовано 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, самолеты Ан-12 и Ан-26, несколько десятков единиц наземной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" и более 200 военнослужащих из числа летного состава и специалистов поисково-спасательной группы ЦВО.