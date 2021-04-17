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Экипаж "Союза МС-17" вернулся на Землю

Спускаемый аппарат космического корабля приземлился в Казахстане

Экипаж "Союза МС-17" вернулся на Землю
Приземление в Казахстане спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-17"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-17", на борту которого с Международной космической станции (МКС) вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс, успешно приземлился в Казахстане.

Посадка состоялась в районе, расположенном в 147 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

После эвакуации из спускаемого аппарата космонавтов медики проведут их первичный осмотр на месте, определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и окажут первую медицинскую помощь.

В поисково-спасательном обеспечении посадки участвуют машины-амфибии "Синяя птица", 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, самолеты Ан-12 и Ан-26, несколько десятков единиц наземной техники и более 200 военнослужащих из числа летного состава и специалистов поисково-спасательной группы ЦВО.

В ночь на субботу корабль расстыковался с МКС, около 7 утра двигатели были включены на торможение и корабль начал сходить с околоземной орбиты. После спускаемый аппарат с экипажем отделился от бытового и приборного отсеков.

Экспедиция Рыжикова, Сверчкова и Рубинс на МКС началась 14 октября 2020. Экипаж провел на орбите 185 суток, успев за это время провести ряд научно-прикладных исследований и работ по ремонту станции, в том числе по устранению утечки воздуха в российском сегменте.

МКС Роскосмос NASA Союз МС-17 Казахстан

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