Космический корабль "Союз МС-17" начал сход с орбиты

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Пилотируемый корабль "Союз МС-17" с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Сергеем Кудь-Сверчковым и астронавтом NASA Кэтлин Рубинс на борту включил двигатели для торможения и схода с околоземной орбиты.

Трансляцию посадки ведет "Роскосмос". В соответствии с планом спуска на корабле включились двигатели на торможение и начался сход с орбиты.

В 07:01:30 мск штатно прошла команда на включение двигателя корабля #СоюзМС17 на торможение, он проработал 4,5 минуты.



Для его выполнения корабль разворачивается двигателем вперед по траектории полета.



Все бортовые системы работают без замечаний. pic.twitter.com/P1IkgeGpmd — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 17, 2021

В "Роскосмосе" добавили, что двигатели отработали штатно, и корабль переведен на расчетную траекторию спуска.

Примерно через 30 минут корабль разделится на отсеки: спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск, а остальные части корабля сгорят в плотных слоях атмосферы.

По данным "Роскосмоса", посадка спускаемого аппарата корабля должна состояться в 07:56 мск в 147 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

На МКС останутся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шеннон Уокер, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути. В четверг Уокер приняла командование станцией от Рыжикова во время символической церемонии.

В пятницу поисково-эвакуационные машины-амфибии "Синяя птица" выдвинулись в основной и запасной районы посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-17" в Казахстане. В поисково-спасательном обеспечении посадки задействовано 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, самолеты Ан-12 и Ан-26, несколько десятков единиц наземной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" и более 200 военнослужащих из числа летного состава и специалистов поисково-спасательной группы ЦВО.