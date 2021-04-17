В группе по организации переговоров назвали возможные даты встречи по Донбассу

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Трехсторонняя контактная группа по Донбассу может собраться 18 или 19 апреля, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в группе по организации переговоров.

По его словам, рассматриваются эти две даты.

Собеседник агентства рассказал, что основной темой повестки станет нарушение перемирия в Донбассе с применением тяжелых вооружений.

Накануне самопровозглашенная Донецкая народная республика инициировала экстренное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины из-за роста напряженности на линии соприкосновения.

На протяжении недели стороны конфликта неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах, в том числе с применением артиллерии. Есть погибшие с обеих сторон.