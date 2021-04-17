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Новые случаи тромбоза после прививки AstraZeneca выявили во Франции

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Медики во Франции со 2 по 8 апреля выявили еще девять случаев тромбоза у людей, недавно привившихся вакциной от COVID-19 от компании AstraZeneca, сообщают в субботу парижские СМИ.

Кроме того, по информации французского Национального агентства по безопасности лекарственных препаратов (ANSM), за этот промежуток времени также выявили два случая возникновения проблем со свертываемостью крови.

В общей сложности во Франции выявили 23 случая тромбоза (восемь из них - летальные), возможно, вызванных этой вакциной.

Всего в стране использовали около 2,7 млн доз препарата от AstraZeneca.

В странах ЕС и ряде других государств в последние недели не утихают споры насчет того, в каких масштабах следует применять данную вакцину с учетом возникающих крайне редко случаев тромбоза.

На этой неделе сообщалось, что Дания стала первой страной в мире, которая полностью отказалась от использования вакцины AstraZeneca.

Хроника коронавируса. Апрель.

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