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Дания первой в мире полностью отказалась от вакцины AstraZeneca

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Дания стала первой страной в мире, которая полностью отказалась от использования вакцины от коронавируса производства AstraZeneca, пишет Copenhagen Post.

Это решение объясняется выявленной связью препарата и очень редкими случаями образования тромбов у привившихся.

Глава датского управления здравоохранения Сорен Брострем отметил, что от вакцины решили отказаться на фоне низкой заболеваемости в стране и наличия альтернативных препаратов.

Однако из-за этого график вакцинации населения будет сдвинут на три недели, и она продлится до середины августа.

Датское правительство также наблюдает и за развитием ситуации вокруг вакцины Johnson & Johnson на фоне сообщений о случаях тромбоза после прививки этим препаратом. Дания заказала себе 8,2 млн доз этой вакцины, и первая партия прибыла в среду. Будут ли ее использовать, пока неизвестно.

Примерно каждый шестой датчанин получил хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Около 149 тысяч человек привились первой дозой препарата AstraZeneca. Им предложат привиться другой вакциной позже.

Службы здравоохранения Дании временно приостановили использование вакцины AstraZeneca 11 марта после первых нескольких случаев тромбоза после прививки.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 14 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Дания коронавирус AstraZeneca Сорен Брострем

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