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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:09Заразились
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В Канаде выявили второй случай тромбоза после вакцины AstraZeneca

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Канаде зарегистрировали второй случай развития тромбоза после применения вакцины AstraZeneca против коронавируса COVID-19, передают западные СМИ со ссылкой Минздрав страны.

В ведомстве отметили, что этот пациент получил медицинскую помощь и сейчас идет на поправку. Осложнения появились после того, как он получил прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca, произведенной в Индии.

О первом подобном случае Канада сообщила в минувший вторник. Он произошел с женщиной, которая получила такую же вакцину.

Несмотря на это, Минздрав Канады заявил, что подобные случаи осложнений при применении вакцины остаются очень редкими, поэтому в стране считают, что преимущества вакцины превышают потенциальные риски. Также в ведомстве отметили, что будут продолжать наблюдение за применением всех вакцин против COVID-19.

К настоящему моменту порядка 23,3% населения Канады получили как минимум одну дозу вакцины против коронавируса. Страна сейчас переживает третью волну пандемии.

С начала пандемии коронавируса в Канаде зарегистрировали более 1,1 млн случаев коронавируса, скончались более 23,5 тыс. человек.

В миреНовые случаи тромбоза после прививки AstraZeneca выявили во ФранцииЧитать подробнее

Накануне сообщалось, что новые случаи тромбоза после прививки AstraZeneca были выявлены во Франции.

В последнее время в странах ЕС и ряде других государств не утихают споры насчет того, в каких масштабах следует применять данную вакцину с учетом возникающих крайне редко случаев тромбоза. Между тем, на этой неделе Дания стала первой страной в мире, которая полностью отказалась от использования вакцины AstraZeneca.

Хроника коронавируса. Апрель.

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