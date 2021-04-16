В Австралии заявили о первом случае смерти после прививки AstraZeneca

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Австралии зарегистрирован первый случай смерти пациента после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Женщина, которой было 48 лет, привилась 8 апреля, незадолго до того, как власти Австралии порекомендовали прививать граждан моложе 50 лет вакциной Pfizer, а не AstraZeneca. Через четыре дня у пациентки был диагностирован тромбоз, ее госпитализировали в Ньюкасле. В четверг женщина умерла.

С момента запуска программы вакцинации в начале марта в Австралии официально зарегистрированы три случая образования тромбов у пациентов.

В марте во многих странах Европы и мира приостановили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о возникновении тромбов у небольшого числа пациентов, получивших инъекцию этого препарата. Но ЕМА в итоге объявило, что вакцина AstraZeneca является безопасной и эффективной. После этого страны начали возобновлять применение препарата.