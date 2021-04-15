РФ вышлет трех польских дипломатов в ответ на действия Варшавы

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Россия в ответ на высылку трех сотрудников посольства из Польши объявит "персона нон грата" трех польских дипломатов. Об этом заявил "Интерфаксу" зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Вышлем (трех польских дипломатов в ответ - ИФ)", - заявил парламентарий, отвечая на вопрос агентства о том, будет ли Москва отвечать зеркально на шаг Варшавы или ответит асимметрично.

Ранее Польша объявила трех российских дипломатов "персона нон-грата". Об этом говорилось в заявлении, распространенном в четверг МИД Польши.

"15 апреля 2021 года посол РФ в Польше был вызван в МИД Польши. Послу была передана дипломатическая нота, информировавшая о признании трех сотрудников посольства РФ в Варшаве "персона нон-грата". Основанием для этого решения было совершение этими людьми действий, не соответствующих статусу дипломата и вредящих Польше", - отмечается в сообщении.

"Польша выражает полную солидарность с решениями, предпринятыми Соединенными Штатами 15 апреля 2021 года касательно их политики по отношению к России. Совместно принятые и согласованные союзниками решения являются наиболее правильным ответом на враждебные действия Российской Федерации", - подчеркивается в заявлении.

В четверг власти США объявили о новых санкциях против России. Вашингтон в рамках этих ограничений принял решение выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне десять ее сотрудников. Минфин США также объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга.